Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса рядом с селом Масютовка в Харьковской области. Об этом 7 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как передает оборонное ведомство, это произошло 5 июня около 21:00 мск. В результате случившегося пострадали мирные жители. Им оказана медицинская помощь. Среди российских военных пострадавших нет.

«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», — сказал Конашенков.

6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. Позже он сообщил о повреждении и разгерметизации трубопровода с аммиаком под Купянском. В этой связи было решено развернуть штаб по ликвидации последствий аварии.

Компания «Трансаммиак» 7 июня сообщила, что российская часть аммиакопровода Тольятти – Одесса, подорванного в Харьковской области, отсечена от украинской, она находится в исправном и безопасном состоянии. В компании уточнили, что украинскую часть трубопровода обслуживает госпредприятие «Укрхимтрансаммиак». Российская компания не обладает данными о событиях, происходящих на территории другой страны.

этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода Тольятти – Одесса, однако, по ее словам, уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, была Украина. Дипломат добавила, что на восстановление уйдет от одного до трех месяцев.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в число которых входит реанимирование аммиакопровода Тольятти – Одесса.