Житель Ступино Алексей Юдаев вытащил 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля

Житель подмосковного города Ступино спас 11-летнюю девочку из салона припаркованного горящего автомобиля. Об этом говорится 7 июня в Telegram-канале «Ступино».

В публикации уточняется, что иномарка была припаркована во дворе многоквартирного дома на улице Чайковского.

«Юдаев Алексей Сергеевич быстро сориентировался, нашел кирпич и разбил стекло багажника. После чего девочка была спасена», — отметили очевидцы.

Как следует из кадров, над автомобилем уже поднимался черный дым, а одна его сторона была объята пламенем. Мужчина разбил заднее стекло и вытащил несовершеннолетнюю.

Местные жители потушили огонь до приезда пожарных. Дознаватели выясняют, почему начался пожар.

В апреле автомобиль Gelandewagen загорелся на высокой скорости и врезался в отбойник при попытке уйти от полиции на федеральной трассе Р-255 Красноярск – Канск. Для тушения пожара привлекались несколько сотрудников МЧС и пожарная машина.