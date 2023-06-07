Очистка реки Пивоварки стартовала в Барнауле

В Железнодорожном районе Барнаула приступили к очистке и углублению русла реки Пивоварки. Об этом сообщает городская администрация.

Работы ведутся на участке реки от улицы Полярной от улицы Матросова. Подрядчиком выступает ООО «СОЮЗ-97».

В течение трех месяцев рабочие должны углубить русло реки, расчистить его от растительности и мусора, а также сформировать прибрежную полосу, пишет altapress.ru.

По информации начальника штаба ГО и ЧС районной администрации Дениса Чердака, запланированные работы позволят снизить риск появления заторов и предотвратить подтопление домов.

Углубление и очистка русла Пивоварки проводятся по муниципальной программе «Защита населения и территории города Барнаула от ЧС на 2015–2025 годы».