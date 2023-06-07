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Пошлина на экспорт пшеницы из России снижена на 37%

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Минсельхоз снизил пошлину на экспорт пшеницы на 37%. Сбор за вывоз зерновой культуры уменьшился до 2856 рублей за 1 т. Снижение тарифа произошло за счет введения новой базовой цены в формулу расчета пошлины, передает телеканал «Известия». Ведомство обновило ставки сбора за ячмень и кукурузу. Новые пошлины будут действовать до 13 июня включительно. С июня 2021 года Россия ввела механизм зернового демпфера. Новые правила вводят плавающие пошлины на экспорт злаковых, возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер налога на агропродукцию рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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