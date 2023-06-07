Ватикан пока не сделал шагов для организации визита в Москву посланника по Украине

Ватикан пока не предпринял практических шагов для организации визита в Москву посланника по Украине, главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи. Об этом заявила в среду, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«20 мая официальный представитель Святого престола Маттео Бруни подтвердил, что в рамках своей мирной инициативы папа римский Франциск планирует направить в Россию председателя Итальянской епископской конференции кардинала Маттео Дзуппи. При этом каких-либо практических шагов по организации его поездки в Москву на сегодняшний день с ватиканской стороны предпринято не было», — сказала Захарова ТАСС.

При этом дипломат подчеркнула, что Россия положительно оценивает попытки Ватикана способствовать урегулированию украинского конфликта.

«Положительно оцениваем попытки Ватикана способствовать прекращению конфликта на Украине. Отмечаем искреннее желание Святого престола содействовать мирному процессу», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Днем ранее Дзуппи встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который во время беседы с ним заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к миру. Помимо прочего украинский лидер обсудил с Маттео Дзуппи собственную формулу мира. Он также призвал Ватикан внести свой вклад в реализацию украинского мирного плана, предложенного Зеленским осенью прошлого года. План состоит из 10 пунктов, среди которых — обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

27 мая газета Corriere della Sera сообщила, что советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк еще до начала миссии Ватикана по урегулированию конфликта на Украине выдвинул несколько условий. В частности, по словам Подоляка, Ватикан должен согласиться с точкой зрения Киева на вывод российских войск с территории Украины. Кроме того, в качестве условий глава офиса Зеленского назвал помощь Ватикана в возвращении на Украину военнопленных.

25 мая папа римский Франциск заявил, что украинский конфликт закончится при диалоге России и Украины. Кроме того, ранее папа римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

При этом еще 13 мая Зеленский отверг предложение Ватикана по урегулированию конфликта. Он объяснил свое решение тем, что Киев не нуждается в посредниках. Кроме того, украинский президент уточнил, что урегулирование конфликта на Украине должно строиться на выдвигаемой Киевом формуле. Также Зеленский заявил, что не будет общаться с президентом России Владимиром Путиным, так как с российским лидером ему не о чем говорить.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.