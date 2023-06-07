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World Taekwondo начала расследование из-за визита россиян на ЧМ в Баку

World Taekwondo начала расследование из-за визита олимпийских чемпионов из России на ЧМ
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала внутреннее расследование о нарушениях правил организации, после того как российские олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин, которые не были допущены до чемпионата мира в Баку, все-таки посетили соревнования. Об этом 7 июня сообщает Inside the Games.

Допущенные до соревнований и выступавшие в нейтральном статусе на чемпионате мира российские спортсмены завоевали пять медалей — одну золотую и четыре бронзовые. По окончании соревнований главный тренер сборной РФ Вадим Иванов сообщил, что Ларин и Храмцов также находились в Баку, но не участвовали, а просто помогали тренерскому составу и спортсменам, пишет «РИА Новости».

World Taekwondo допустила до чемпионата мира 14 российских спортсменов в нейтральном статусе. По прибытии в Баку они должны были подписать декларацию, которая обязывала их соблюдать условия участия.

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1 июня российская спортсменка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Баку. До этого, 30 мая, бронзовая награда соревнований также досталась россиянке Полине Хан в категории до 73 кг.

3 июня российская спортсменка Лилия Хузина завоевала золотую медаль чемпионата мира по тхэквондо в категории до 62 кг. В этот же день бронзу завоевал россиянин Кадырбек Дауров. Он выступал в весовой категории до 74 кг.

4 июня российская тхэквондистка Татьяна Минина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Баку в весовой категории до 53 кг. Ее награда стала пятой для россиян в данных состязаниях.

Соревнования завершились 4 июня.

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