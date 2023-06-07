Экскаваторщик ожидает суда за гибель двух рабочих в Мурманске

В Мурманске завершено расследование уголовного дела о гибели двоих рабочих, которых засыпало землей. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города.

Трагедия произошла 22 октября 2022 года на улице Бондарная, 32, где выполнялись работы по прокладке труб ливневой канализации. В вырытой траншее случился обвал, двоих рабочих засыпало.

Как уточняет ИА «Би-порт», следствие пришло к выводу, что стенки траншеи не были укреплены. В отношении водителя экскаватора-погрузчика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Сейчас расследование дела завершено. 14 июня его рассмотрит Первомайский районный суд Мурманска.