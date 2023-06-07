Три российских теннисиста впервые в истории войдут в топ-10 АТП

Российские игроки завершили выступления на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде. Карен Хачанов в четырех сетах уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, передает телеканал «Известия». При этом в мировой рейтинг лучших теннисистов планеты попали сразу трое россиян. В топ-10 ATP окажутся Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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