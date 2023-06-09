Реклама
Прямой эфир
Спорт
Экс-футболист ПСЖ рассказал о нежелании Месси тренироваться по графику клуба
Общество
Синоптик назвал сроки наступления купального сезона в Центральной России
Экономика
Названы популярные отрасли на венчурном рынке
Общество
В Роструде напомнили о длинных выходных в связи с празднованием Дня России
Мир
В Киеве ограбили атташе посольства США
Общество
Объем осадков во Владивостоке за сутки побил рекорд 30-летней давности
Мир
Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже
Культура
Любимова сообщила о передаче «Троицы» в Троице-Сергиеву Лавру после реставрации
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Мир
В США назвали ожидаемыми большие потери ВСУ при контрнаступлении
Мир
Французский полковник назвала изоляцию России серьезной ошибкой Запада
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Байкала

Названы популярные отрасли на венчурном рынке

Эксперт Брагин назвал среди популярных отраслей на венчурном рынке медтех и сферу логистики
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На венчурном рынке в последнее время инвесторы больше всего сделок заключили в сфере медтеха, рассказал «Известиям» 9 июня основатель фонда Bragin & Co Николай Брагин. Как он объяснил, это наблюдается на фоне тренда на искусственный интеллект.

Вторая популярная для инвестиций отрасль — логистика, третья — маркетплейсы.

При этом, по его словам, венчурный рынок упал на 95%, рынок прямых инвестиций — на 50%.

«Мы даже в некоторых своих портфельных компаниях уже четко понимаем, что профессиональные инвесторы и игроки инвестиционного рынка пользуются ситуацией. Даже имея большое количество свободных денег на руках, они инвестируют только по очень низким оценкам, а для стартапов это крайне невыгодно. В результате получается, что венчурный стартап, у которого заканчиваются деньги, просто вынужден при таких критически низких оценках брать деньги, потому что иначе он просто закроется и уйдет с рынка. Стартапы посильнее в этом случае вынуждены брать средства у менее профессиональных инвесторов по более высоким оценкам», — отметил Брагин.

Среди факторов, влияющих на инвесторов, вкладывающих в IT, он назвал экономику и политическую ситуацию.

«Инвестор должен понимать, что с деньгами ничего не случится. Сейчас основной фокус не на доходности, а именно на защите и безопасности, потому что есть целый ряд рисков, которые потенциально могут сработать. Каждый из них нужно просчитывать, начиная с политических, системных рисков, заканчивая банальными рыночными», — подчеркнул он.

Золотой прозапас: россияне активизировали инвестиции в драгметалл
Чем вызван рост спроса на такие вложения в начале этого года

Эксперт обратил внимание, что на рынке в настоящее время много профильных инвесторов, которые активно инвестируют с целью монополизации, усиления своей экоструктуры и позиции на рынке. В то время как розничные инвесторы оценивают ситуацию, как и раньше, интуитивно, вкладываясь в то, во что верят.

Брагин подчеркнул важность высокого горизонта планирования для стартапов и инвесторов.

«Нужно смотреть вперед на 50, 100 лет, не обращая внимания на нынешнюю ситуацию, понимать, что она трансформируется в лучшую сторону», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что не стоит забывать о глобальных трендах.

«Их траекторию легко определить — автоматизация и технологии, искусственный интеллект, роботы, чат-боты. <…> Можно с уверенностью сказать, если ваш проект не технологичен, то он на современном рынке не выживет. Поэтому надо инвестировать именно в эту отрасль — на информационные технологии есть спрос, и за ними определенно будущее. Даже в кризис это, наоборот, очень перспективная для инвестиций отрасль — сейчас проще с конкуренцией и есть возможность по очень разумным и низким оценкам заходить в перспективные стартапы», — заключил он.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что, согласно результатам опроса УК ПСБ, большинство российских инвесторов на рынке акций считают наиболее привлекательными бумаги банков, предприятий добывающей отрасли и агропромышленных компаний.

5 июня управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, говоря о том, как реинвестировать дивиденды от акций российских компаний, посоветовал во второй половине года обратить внимание на акции металлургических компаний. Облигации, по его мнению, пока лучше держать короткие.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023