Названы популярные отрасли на венчурном рынке

На венчурном рынке в последнее время инвесторы больше всего сделок заключили в сфере медтеха, рассказал «Известиям» 9 июня основатель фонда Bragin & Co Николай Брагин. Как он объяснил, это наблюдается на фоне тренда на искусственный интеллект.

Вторая популярная для инвестиций отрасль — логистика, третья — маркетплейсы.

При этом, по его словам, венчурный рынок упал на 95%, рынок прямых инвестиций — на 50%.

«Мы даже в некоторых своих портфельных компаниях уже четко понимаем, что профессиональные инвесторы и игроки инвестиционного рынка пользуются ситуацией. Даже имея большое количество свободных денег на руках, они инвестируют только по очень низким оценкам, а для стартапов это крайне невыгодно. В результате получается, что венчурный стартап, у которого заканчиваются деньги, просто вынужден при таких критически низких оценках брать деньги, потому что иначе он просто закроется и уйдет с рынка. Стартапы посильнее в этом случае вынуждены брать средства у менее профессиональных инвесторов по более высоким оценкам», — отметил Брагин.

Среди факторов, влияющих на инвесторов, вкладывающих в IT, он назвал экономику и политическую ситуацию.

«Инвестор должен понимать, что с деньгами ничего не случится. Сейчас основной фокус не на доходности, а именно на защите и безопасности, потому что есть целый ряд рисков, которые потенциально могут сработать. Каждый из них нужно просчитывать, начиная с политических, системных рисков, заканчивая банальными рыночными», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что на рынке в настоящее время много профильных инвесторов, которые активно инвестируют с целью монополизации, усиления своей экоструктуры и позиции на рынке. В то время как розничные инвесторы оценивают ситуацию, как и раньше, интуитивно, вкладываясь в то, во что верят.

Брагин подчеркнул важность высокого горизонта планирования для стартапов и инвесторов.

«Нужно смотреть вперед на 50, 100 лет, не обращая внимания на нынешнюю ситуацию, понимать, что она трансформируется в лучшую сторону», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что не стоит забывать о глобальных трендах.

«Их траекторию легко определить — автоматизация и технологии, искусственный интеллект, роботы, чат-боты. <…> Можно с уверенностью сказать, если ваш проект не технологичен, то он на современном рынке не выживет. Поэтому надо инвестировать именно в эту отрасль — на информационные технологии есть спрос, и за ними определенно будущее. Даже в кризис это, наоборот, очень перспективная для инвестиций отрасль — сейчас проще с конкуренцией и есть возможность по очень разумным и низким оценкам заходить в перспективные стартапы», — заключил он.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что, согласно результатам опроса УК ПСБ, большинство российских инвесторов на рынке акций считают наиболее привлекательными бумаги банков, предприятий добывающей отрасли и агропромышленных компаний.

5 июня управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, говоря о том, как реинвестировать дивиденды от акций российских компаний, посоветовал во второй половине года обратить внимание на акции металлургических компаний. Облигации, по его мнению, пока лучше держать короткие.