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Океанолог оценил последствия подрыва Каховской ГЭС для Украины

Океанолог Субботин: из-за подрыва Каховской ГЭС пострадает сельское хозяйство Украины
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Поддерживать те же объемы производства сельскохозяйственной продукции в южных регионах Украины без работы оросительных систем, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, невозможно. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 июня заявил старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей», кандидат географических наук Александр Субботин.

Он отметил, что земледелие в низовьях Днепра начало процветать только тогда, когда появилась регулируемое орошение.

«Поддерживать те же объемы производства сельскохозяйственной продукции без орошения не получится. Система уже адаптировалась к условиям, которые там существовали. И резкое изменение системы неизбежно приведет к тому, что ряд видов деятельности неизбежно пострадает. Адаптация системы произойдет в течение 5–7 лет при условии сохранения тенденции», — отметил Субботин.

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Ранее в этот день в украинском министерстве аграрной политики и продовольствия (минагрополитики) заявили, что подрыв Каховской ГЭС может привести к серьезным последствиям в южных регионах Украины. В частности, отмечалось, что разрушение водохранилища уже обернулось тем, что от 30% до 94% оросительных систем на подконтрольных Киеву территориях Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей перестали работать.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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