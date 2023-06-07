Сбившего насмерть двух пешеходов в Москве пьяного водителя осудили на восемь лет

Симоновский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима 26-летнего Евгения Почуева, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил двух пешеходов. Об этом в среду, 7 июня, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года на Судостроительной улице. Почуев за рулем автомобиля марки Mercedes, принадлежавшего его жене, сбил двух женщин, выходивших из трамвая, а затем столкнулся с автобусом. Пострадавшие скончались в больнице.

Суд признал Почуева виновным в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения»).

Мужчина полностью признал вину и добровольно возместил моральный ущерб.

«С учетом позиции прокуратуры Симоновский районный суд приговорил Почуева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил его права управления транспортными средствами на срок два года 10 месяцев», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в этот день сообщалось, что в Московской области на Киевском шоссе произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей. Предварительно, пострадавших в результате ДТП нет. Причины и обстоятельства пока устанавливаются.