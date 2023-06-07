Укладка асфальта началась на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

В Пскове началась укладка нового дорожного покрытия на улице 128-й Стрелковой Дивизии. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас подрядчик укладывает выравнивающий слой. Это займет три дня. Затем рабочие приступят к асфальтированию тротуаров, пишет Псковское агентство информации.

Продолжаются дорожные работы и под Псковом. Как сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе районной администрации, всего были заключены два контракта на ремонт девяти дорог.

Работы на трех объектах в Псковском районе практически завершены. Речь идет о дорогах до деревень Погорелка в Середкинской волости и Чернецово в Тямшанской волости, а также между деревнями Молгово и Задолье в Писковичской волости. В целом по двум контрактам в районе приведут в порядок 12 км дорог.