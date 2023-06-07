Три человека пострадали при столкновении легковушек в Балакове

В Балакове (Саратовская область) в результате столкновения легковых авто пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром 7 июня в районе дома 38 по улице 30 лет Победы. Столкнулись Hyundai Accent под управлением 56-летнего мужчина и «Лада Веста», за рулем которой находился 30-летний водитель.

В результате ДТП травмы получили три пассажира иномарки, пишет ИА «Взгляд-инфо». Известно, что пострадавших доставили в больницу, но информация об их состоянии не приводится.

29 мая в Лысогорском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка.