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В Москве мошенники украли у пенсионерки более 4 млн рублей под видом инвестиций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники украли у пенсионерки из Москвы более 4 млн рублей под видом инвестиций. Об этом в среду, 7 июня, сообщил источник «Известий».

В апреле 2023 года женщина увидела рекламное объявление в игре, зазывающее заработать денег. Пенсионерка зарегистрировалась в мобильном приложении. После этого ей сразу же позвонили с предложением инвестировать деньги. Женщина удалила приложение, чтобы ее больше не беспокоили, однако звонки всё равно продолжались, рассказывает источник.

15 мая ей позвонил менеджер с предложением подработки в виде инвестиций в том размере, который ее бы устраивал. По указаниям мужчины пенсионерка скачала соответствующее приложение и сразу же перевела 22 тыс. рублей, чтобы начать работу.

16 мая она созвонилась с другим сотрудником из этой же организации, который объяснил, что нужно дальше делать, чтобы заработать.

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С 16 мая по 6 июня женщина инвестировала свои личные сбережения в разные фонды, желая заработать. Все операции она делала по четким указаниям мошенников.

«Только позже пенсионерка сообразила, что в общей сложности отдала мошенникам 4, 154 млн рублей», — поделился источник.

7 июня жертва обратилась в полицию. Правоохранители начали проверку.

Ранее, 6 июня, стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники под видом сотрудников Центрального банка убедили пенсионерку продать квартиру и перевести деньги от сделки на «безопасный» счет.

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