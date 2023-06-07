Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС боязнью Киева наступления ВС России

Киевский режим пошел на разрушение Каховской ГЭС, боясь наступательных действий со стороны Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим совершил подрыв гидроэлектростанции, чтобы обезопасить себя на южном направлении фронта и получить возможность контрнаступления на других участках.

«У них красной нитью прописано: разрушение инфраструктуры, причем критической. <...> Они оценили, судя по всему, что вред себе они нанесут гораздо меньше», — указал он в интервью «РИА Новости» 7 июня.

Такую цель, по мнению Пушилина, также доказывает активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние дни, как по использованию личного состава, так и по количеству использованной техники, в том числе и поставленной Западом.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

В Херсонской области был введен режим ЧС.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Министр обороны России Сергей Шойгу также обратил внимание на то, что подрыв Каховской гидроэлектростанции был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии, а также переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.