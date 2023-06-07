Более 770 млн рублей направят на строительство дороги к домам под Казанью
В Татарстане объявили о поиске подрядчика на строительство новой дороги к жилой застройке в Лаишевском районе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на соответствующий электронный аукцион.
Согласно документации, новая дорога будет примыкать к дороге Усады – Столбище, ее протяженность составит 5,2 км. Объект станет подъездом к жилой застройке на участке площадью 179 га под Казанью.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 773 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета, уточняет InKazan.ru.
Определить исполнителя планируется уже 16 июня, а завершить работы он должен до 10 декабря 2024 года.