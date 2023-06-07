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Москва предостерегла от любых угрожающих миротворцам РФ в Приднестровье действий

Захарова: Россия оценит угрожающие миротворцам в Приднестровье действия как нападение
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Фото: ТАСС/Сергей Карпов
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Любые действия, угрожающие российским миротворцам в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Россию. Об этом заявила в среду, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировался на сайте внешнеполитического ведомства.

Так она прокомментировала вопрос об угрозах президента Украины Владимира Зеленского российским военнослужащим на территории Приднестровья.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказала Захарова.

По ее словам, ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные силы (ВС) РФ будут адекватно реагировать на любые провокации против российских миротворцев в Приднестровье.

Захарова добавила, что слова украинского лидера, предложившего российским миротворцам уйти, «если они хотят жить», соответствуют «логике классической международной террористической ячейки».

«Заявления Зеленского именно и раскрывают агрессивный курс неонацистского киевского режима, угрозы которого уже переходят на территорию соседних государств», — отметила дипломат, подчеркнув, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Приднестровья и предостерегает от любых попыток ее дестабилизации.

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Ранее, 27 мая, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин отметил, что российские военные несомненно отреагируют в случае провокации Киева в Приднестровье и защитят население региона. Он отметил, что Москва располагает информацией о концентрации украинских вооруженных формирований рядом с Приднестровьем и ситуация вокруг региона сложная.

Замглавы МИД России также напомнил, что Киев не раз демонстрировал готовность прибегать к самым грязным и жестоким формам ведения боевых действий: размещение техники в домах, использование мирных жителей в качестве живого щита, террористические акты на территории Российской Федерации.

В начале мая политолог Кирилл Аверьянов рассказал «Известиям», что нападение на Приднестровье со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вполне возможно. По словам политолога, вероятность вовлечения Приднестровья в сценарий контрнаступления украинской армии крайне высокая, поскольку в непризнанной республике находится не так много российских миротворцев.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

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