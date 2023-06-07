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В Австрии потребовали расследования из-за кадров с Украины с шевроном ВС страны

Партия АПС требует расследовать появление кадров с Украины с шевроном ВС страны на военном
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Фото: соцсети
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Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) заявила о намерении направить парламентский запрос в минобороны страны, после того как в Сети появился видеоролик с мужчиной в военной куртке с шевроном Вооруженных сил (ВС) Австрии. Кадры были предположительно сняты на Украине. Об этом 7 июня пишет газета Exxpress со слов генерального секретаря АПС Кристиана Хафенекера.

Газета публикует отрывки из видеоролика, на которых группа военных в форме Вооруженных сил Украины (ВСУ) разгружает микроавтобус, перетаскивая ящики с боеприпасами. Среди них — пожилой мужчина в куртке с шевроном австрийских ВС. Отмечено, что данный вид формы и шеврона является устаревшим вариантом дизайна, который в настоящее время в войсках Австрии уже не используют.

Хафенекер заявил, что его партия направит парламентский запрос, чтобы проверить подлинность данных кадров.

Нейтральный статус Австрии зафиксирован в конституции страны. Вена не поставляет своего оружия Украине и не разрешает его транзит через свою территорию.

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Ранее, 4 июня, газета Le Soir сообщила, что МИД и минобороны Бельгии «при первой возможности» потребуют у Киева объяснений в ответ на опубликованные газетой The Washington Post данные о том, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии.

5 июня премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что Брюссель «воспринял всерьез» сообщения о применении переданного Украине оружия в Белгородской области. Отвечая на вопросы о наличии бельгийского оружия у украинских боевиков, атаковавших Белгородскую область, он заявил, что произведенное в Бельгии оружие может использоваться Киевом только для обороны.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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