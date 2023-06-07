Рабочий пострадал при падении на стекольном заводе в ОЭЗ «Липецк»
На стекольном заводе на территории особой экономической зоны «Липецк» в результате несчастного случая пострадал рабочий. Мужчина находится в городской больнице скорой медицинской помощи № 1, рассказали GOROD48 в пресс-службе медучреждения.
Инцидент произошел во вторник, 6 июня, на стекольном заводе. 58-летний рабочий упал в яму с высоты 2–3 м.
Медики диагностировали у пострадавшего перелом ребра и ушиб легких. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, ему оказывается консервативное лечение.
5 июня сообщалось, что рабочий погиб в результате электротравмы в столичном районе Даниловский. Организована процессуальная проверка.