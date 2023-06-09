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Отдание праздника Пятидесятницы в 2023 году — значение и традиции

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Отдание праздника Пятидесятницы (Святой Троицы) — это день после торжества, имеющий большое религиозное значение. Он традиционно отмечается в субботу и в 2023 году выпадает на 10 июня. О том, какое значение имеет Отдание праздника и что нельзя делать в этот день, читайте в материале «Известий».

Отдание праздника Пятидесятницы в 2023 году — значение

Отданием называется последний день двунадесятых (многодневных) праздников, в число которых входит Пятидесятница. Оно имеет такое же важное значение, как и само торжество.

В этот день верующие возвращаются к прошедшему празднику и осмысляют его влияние на свои душу и разум. Это помогает лучше усвоить пережитый сакральный опыт, ведь нельзя в полной мере осознать ценность чего-либо, не отдалившись от него хотя бы ненадолго.

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Кроме того, Отдание — момент критической оценки веры, обнаружения ее сильных и слабых сторон. В этот день человек должен задать себе вопрос, насколько он искренен в своем стремлении к Богу, понимает ли он важность соблюдения духовной чистоты и блюдет ли ее. При этом важно дать самому себе честный ответ, чтобы узнать и принять состояние души и на основе этого понимания двигаться дальше.

Сам праздник Пятидесятницы связан с новозаветной историей о сошествии Святого Духа на апостолов. На 50-й день после Пасхи они все вместе молились в Иерусалиме. Вдруг дом, в котором они собрались, наполнил шум, с неба спустилось пламя. Его языки коснулись учеников Христа, и каждый из них наполнился Святым Духом. После этого апостолы получили способность разговаривать на разных языках, чтобы проповедовать по всему миру. Поэтому этот день также называют днем рождения церкви.

Отдание праздника Пятидесятницы в 2023 году — традиции

Во время Отдания праздника Пятидесятницы принято молиться, посещать храмы и монастыри, а также размышлять о своих поступках и убеждениях, так как в этот день важно сосредоточиться на духовном аспекте жизни.

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Также можно украсить дом зеленью и цветами или принести в церковь кленовые листья. Многие верующие во время Отдания праздника Пятидесятницы идут купаться в озерах и реках. Считается, что в этот день вода может отмыть человека от грехов.

Отдание праздника Пятидесятницы в 2023 году — что нельзя делать

Отдание праздника Пятидесятницы имеет свои ограничения. Так, в этот день следует по возможности не работать. Кроме того, нельзя устраивать танцы и другие развлечения, так как Отдание — это момент размышления о вере. Вместо этого можно совершить дела милосердия — поучаствовать в благотворительной раздаче еды, отдать одежду нуждающимся, посетить больного или заключенного, объяснить кому-нибудь значение праздника, простить обиду, помолиться о ближнем и т.д.

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