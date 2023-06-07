В ГД оценили перспективы создания комиссии по расследованию ЧП на Каховской ГЭС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в среду, 7 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии по расследованию ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По словам парламентария, важно понимать, кто будет состоять в подобной комиссии. Так, если ее членами будут Евросоюз и США, то говорить об объективности расследования невозможно, считает Новиков.



«Мы видели это по ситуации в Буче. Мы видели это по ситуации, связанной с Запорожской атомной электростанцией <...> Наверное, смысл в работе этой комиссии некий будет, но всё-таки наиболее важные позиции уже давно проявлены и определены <...> Ясно, что причиной случившегося является поведение Киева. Даже если комиссия это подтвердит, то это никак не повлияет на позицию западных держав, которые во всех ситуациях будут команду (президента Украины Владимира) Зеленского обелять, точно так же, как и на тех, кто является симпатизантами России», — подчеркнул депутат.

Новиков добавил, что вопрос создания подобной комиссии не является для России судьбоносным.

Свое предложение Эрдоган выдвинул ранее в этот день в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в этом вопросе — для этого, по его мнению, можно использовать «такой же механизм переговоров, как в случае с зерновым коридором».

Ранее 7 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв Каховской ГЭС является спланированным терактом со стороны Украины. Патрушев отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку более года. Также по указанию Киева был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.