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В День России в парке развлечений «Сказка» выступит группа Offbeat Orchestra

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Фото: vk.com/ofbshow
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12 июня парк развлечений «Сказка» отметит концертом первого в мире танцующего диско-хаус оркестра Offbeat Orchestra. В День России команда, чьи хиты неоднократно занимают топ чартов музыкальных радиостанций, представит программу «Папина кассета», в которой собраны кавера на лучшие российские и советские хиты в оригинальной аранжировке.

Offbeat Orchestra – это симбиоз клубной музыки, вокала и неординарного звучания саксофона, и скрипки. Музыкальная программа состоит из зарубежных и отечественных хитов в авторской танцевальной обработке и авторских ремиксов, которые занимают ведущие места в чарт-листах музыкальных платформ и федеральных радиостанций. По заявлениям самих музыкантов, на сцене они делают интерактивное шоу с авторской анимацией, караоке и мастер-классами танцев.

Помимо концерта, в День России в «Сказке» пройдет викторина на знание фактов о стране с розыгрышем призов от партнеров парка, а также будет организовано выступление ведущих детских танцевальных и вокальных ансамблей.

Праздничная программа начнется в 14.00. Offbeat Orchestra выйдет на сцену в 18.20. Вход свободный.

Все мероприятия проходят в рамках фестиваля «Лето ярких впечатлений 2023», который стартовал в парке развлечений «Сказка» 1 июня. Фестиваль объединяет еженедельные тематические праздники и шоу-программы, в том числе фестивали мороженого и шоколада, хоррор-вечеринки блогер-фесты, концерты современных исполнителей.

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