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Звезды отпразднуют 12 июня на фестивале «Блогеры России»

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Фото: vk.com/russiablogeri
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Ежегодный фестиваль “Блогеры России” — главное событие российской блогосферы. В этом году он сразу в 5 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Уфе и Хабаровске. Ищете, как провести первый летний праздник страны — проведите его с любимыми блогерами, их хитами, танцами, развлечениями и среди своих. Блогеры-миллионники будут общаться с гостями фестиваля, исполнят любимые хиты и научат быть такими же, как они — популярными, востребованными, виральными. Хедлайнерами фестиваля станут Ольга Бузова, Анастасия Ивлеева, MIA BOYKA, Валя Карнавал, Хабиб и другие артисты. Генеральным спонсором события стала компания VK.

Фестиваль «Блогеры России» — станет местом для личной встречи и прямого контакта с Ольгой Бузовой, MIA BOYKA, Хабибом и другими известными артистами.

Организаторы обустроили десятки площадок для съемки яркого и необычного контента: инсталляции, интерактивные пространства, технологичные фотозоны, расчищайте место в памяти своего смартфона, оно пригодится. Потренируйтесь в создании идеального видео, которое подписчикам точно запомнится надолго.

Звезды фестиваля поделятся с посетителями последними трендами в создании контента, расскажут, как снять видео на миллион просмотров, прокомментируют собственный творческий путь, дадут ценные советы, как развиваться дальше.

Блогеры и посетители фестиваля вместе примут участие в запоминающихся флешмобах, которые потом будет обсуждать вся страна.

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