ФСБ задержала крымского адвоката по подозрению в мошенничестве

Оперативные сотрудники ФСБ задержали адвоката Крымской центральной коллегии адвокатов и его сообщницу по подозрению в мошенничестве на сумму почти 2 млн рублей. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, супружеская пара из Джанкойского района обратилась к адвокату за юридической помощью. Специалист вместе со своей знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения, что якобы после явки супруга к следователю он будет задержан и заключен под стражу. Во избежание этого сообщники предложили мужчине оформить больничный лист за 38 тыс. рублей и скрыться от следствия до разрешения ими вопроса с уголовным преследованием.

После этого злоумышленники получили от супругов и их родственников более 1,8 млн рублей, которые они пообещали направить на прекращение уголовного преследования, оформление инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации его преступления, прекращение обысков и розыска подозреваемого. При этом в региональном СК подчеркнули, что адвокат и его сообщница не планировали выполнять взятые на себя обязательства, а также повлиять на следствие.

После задержания оба подозреваемых полностью признали вину, пишет ИА SevastopolMedia. На них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в составе группы лиц в особо крупном размере»). Следователь управления по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из УФСБ продолжает устанавливать все обстоятельства преступления.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Красноярске чиновников заподозрили в организации фиктивных состязаний. Им вменяют хищение более чем 3,5 млн рублей. В отношении них возбуждены уголовные дела.