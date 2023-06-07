Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава МЧС направил опергруппу в Херсонскую область для оказания помощи населению
Мир
На Гавайях произошло извержение вулкана
Мир
Армии Сербии и США усилят работу по подготовке младших офицеров
Общество
Путин поручил главе МЧС ликвидировать последствия затопления в Херсонской области
Мир
На Украине опровергли информацию о начале контрнаступления
Общество
Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России
Происшествия
В Херсонской области из-за прорыва ГЭС подтопило около 15 тыс. домовладений
Пресс-релизы
В Тбилиси завершилась крупнейшая выездная диджитал-конференция Izmeni Soznanie
Армия
ВКС РФ и ВВС КНР провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Экономика
В Росрыболовстве заявили об отсутствии дефицита рыбы в РФ
Политика
В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра
Происшествия
Массовое ДТП с грузовиками произошло на Киевском шоссе в Подмосковье
Сюжет:

Биолог оценил последствия массовой гибели рыб в Днепропетровской области

Биолог Царин: массовая гибель рыб в Днепропетровской области может нанести урон Черному морю
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовая гибель рыб в селе Марьянское Днепропетровской области вызовет сильнейшую эвтрофикацию вод, нарушение экологического равновесия и другие негативные последствия для реки Днепр и северо-западной части Черного моря. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 июня рассказал руководитель ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана», ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей», кандидат биологических наук Сергей Царин.

По его словам, такие последствия связаны с процессами разложения и гниения погибшей рыбы и других биологических объектов.

«Восстановление экосистем, их перестройка займет длительное время. Естественно, в качестве первоочередных мер необходимо по максимуму удалить из воды мертвую рыбу», — подчеркнул Царин.

Говоря о том, что стало причиной массовой гибели рыб, он отметил, что это могло быть связано с сильным течением, которое образовалось при разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, даже если рыбы при этом остались живы, то стресс для них был очень сильным.

«Также при разливе воды оказались затопленными выгребные ямы, кладбища, хранилища химикатов, ряда ядовитых веществ (гербициды, пестициды и др.) и т.д. — это вызвало и продолжает вызывать токсическое загрязнение вод, что также может быть губительным для водных обитателей», — добавил биолог.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
В регионе объявлен режим ЧС, но водоснабжению Крыма ничего не угрожает

О массовой гибели рыб на берегу Каховского водохранилища в селе Марьянское Днепропетровской области ранее в этот день сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. На опубликованной на канале видеозаписи демонстрировалось обмелевшее водохранилище, дно которого усеяно погибшей рыбой.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023