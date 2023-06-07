Биолог оценил последствия массовой гибели рыб в Днепропетровской области

Массовая гибель рыб в селе Марьянское Днепропетровской области вызовет сильнейшую эвтрофикацию вод, нарушение экологического равновесия и другие негативные последствия для реки Днепр и северо-западной части Черного моря. Об этом в разговоре с «Известиями» 7 июня рассказал руководитель ЦКП «Коллекция гидробионтов Мирового океана», ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей», кандидат биологических наук Сергей Царин.

По его словам, такие последствия связаны с процессами разложения и гниения погибшей рыбы и других биологических объектов.

«Восстановление экосистем, их перестройка займет длительное время. Естественно, в качестве первоочередных мер необходимо по максимуму удалить из воды мертвую рыбу», — подчеркнул Царин.

Говоря о том, что стало причиной массовой гибели рыб, он отметил, что это могло быть связано с сильным течением, которое образовалось при разрушении плотины Каховской ГЭС. По его словам, даже если рыбы при этом остались живы, то стресс для них был очень сильным.

«Также при разливе воды оказались затопленными выгребные ямы, кладбища, хранилища химикатов, ряда ядовитых веществ (гербициды, пестициды и др.) и т.д. — это вызвало и продолжает вызывать токсическое загрязнение вод, что также может быть губительным для водных обитателей», — добавил биолог.

О массовой гибели рыб на берегу Каховского водохранилища в селе Марьянское Днепропетровской области ранее в этот день сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. На опубликованной на канале видеозаписи демонстрировалось обмелевшее водохранилище, дно которого усеяно погибшей рыбой.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В свою очередь вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.