Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в которых стороны обсудили ситуацию на Украине и атаку на Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Как сообщили 7 июня в пресс-службе Кремля, в разговоре российский лидер констатировал, что Киев с подачи Запада продолжает накалять обстановку.

Путин отметил, что западные кураторы Украины до сих пор делают опасную ставку на эскалацию боевых действий и совершают военные преступления, в открытую используя террористические методы. Также они организуют диверсии на российской территории.

«Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — говорится в сообщении.

Разговор также коснулся и ряда международных тем, «включая дальнейшую координацию в многосторонних организациях». Кроме того, президент РФ еще поздравил Эрдогана с его официальным вступлением в должность главы Турции.

Ранее в этот день Эрдоган обсудил создание комиссии по расследованию ЧП на Каховской ГЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским, он пригласил к участию в комиссии и Россию. Эрдоган подчеркнул, что Турция со своей стороны готова сделать всё, что в ее силах, чтобы поспособствовать в этом вопросе.

Тогда же секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв Каховской ГЭС является спланированным терактом со стороны Украины. Патрушев отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку более года. Также по указанию Киева был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящейся выше по течению.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.