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«Известия» показали затопленную дорогу на Корсунку Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал в среду, 7 июня, как сейчас выглядит затопленная дорога на село Корсунка Херсонской области.

В затопленных домах всё еще находятся люди, сообщил журналист.

«Им на помощь сейчас выехали две бригады крымских спасателей на лодках, чтобы доставить их на сушу», — отметил корреспондент.

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6 июня первый замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Сергей Дмитриев сообщил о небольшом снижении уровня воды после подрыва Каховской ГЭС. Как он сказал, к 19:30 затопление остановилось и уровень воды начал постепенно спадать. Тем не менее ситуация остается серьезной: так, на площади возле центрального Дома культуры Новой Каховки вода доходит до груди взрослого человека.

Как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, детей из подтопленных населенных пунктов эвакуируют и размещают в лагерях отдыха. Взрослое население уезжать не торопится, однако всё необходимое для вывоза людей готово. Помимо этого, власти региона дали обещание оказать материальную помощь всем, у кого пострадали жилье, посевы или бизнес.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Согласно имеющейся информации, украинской стороной был произведен обстрел из РСЗО «Ольха».

В Херсонской области введен режим ЧС.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

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