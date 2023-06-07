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МИД заверил в исполнении экспортных обязательств перед странами Африки

Лавров: Россия исполнит экспортные обязательства перед странами Африки
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Россия продолжит выполнять свои экспортные обязательства перед странами Африки, несмотря на все трудности, создаваемые Западом. Об этом 7 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров главам африканских диппредставительств на приеме в ведомстве.

По словам Лаврова, Россия вместе со странами Африки наращивает усилия по обеспечению продовольственной безопасности.

«Россия добросовестно выполняет все свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Продолжим это делать, невзирая на препоны, которые Запад возводит на пути расширения законного сотрудничества России со странами континента», — сказал он.

Лавров отметил, что Москва исходит из того, что задать вектор развития отношений России и Африки позволят итоги саммита Россия – Африка. Задачей сотрудничества РФ и Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства, сказал министр.

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Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. т удобрений. Москва ранее уже отправила 20 тыс. т удобрений в Малави и 34 тыс. т минеральных удобрений в Кению.

В конце мая Лавров заявил, что Россия отправит в Нигерию партию удобрений на безвозмездной основе. По его словам, руководство Евросоюза (ЕС) «в полном соответствии с колониальными практиками» блокировало данную инициативу, после чего у России ушло полгода, чтобы отправить хотя бы первую партию удобрений в количестве 20 т в Малави.

В том же месяце замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части стамбульской сделки.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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