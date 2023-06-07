В России не видят необходимости в повторных референдумах в новых регионах

Россия не видит необходимости в проведении повторных референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, принятое их жителями решение окончательно. Об этом заявила в среду, 7 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировался на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы абсолютно не видим необходимости в повторных референдумах в наших новых регионах об их присоединении к России», — сказала Захарова, добавив, что решение, принятое населением этих территорий «является окончательным и пересмотру не подлежит».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. Согласно закону, жители регионов со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами.

До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении этих регионов к России. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.