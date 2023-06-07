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Путин и президент ЮАР обсудили африканскую инициативу по конфликту на Украине

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Фото: Global Look Press
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Российский лидер Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудили в ходе телефонных переговоров африканскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, во время телефонного разговора лидерами была затронута тема дальнейшего развития двустороннего стратегического партнерства.

Также обсуждалась подготовка ко второму саммиту Россия – Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, и к предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС. Стороны выразили настрой на продолжение тесной координации работы двух стран на международных площадках.

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Ранее, 5 июня, в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.

Как уточнили в канцелярии Рамафосы, африканские лидеры планируют обсудить с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы прекращения огня и установления прочного мира в регионе.

Шесть африканских стран, выступивших с инициативой по урегулированию конфликта, намерены принять активное участие в посредничестве между Киевом и Москвой. Так, 19 мая посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что украинский кризис влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров по мирной инициативе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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