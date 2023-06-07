Захарова призвала США опубликовать правду об убийствах президентов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон сначала раскрыть правду о политических убийствах американских президентов, а не поучать другие государства, как им жить. Об этом дипломат заявила 7 июня в ходе брифинга.

Как подчеркнула Захарова, она рекомендует госсекретарю США Энтони Блинкену опубликовать материалы убийства Джона Кеннеди в Далласе и Роберта Кеннеди в Чикаго.

По ее словам, как только США поставят «окончательную точку с фактами на руках, с судебными решениями в этих политических убийствах, смело могут браться за исправление дел у других стран».

«А пока такие вопиющие преступления не раскрыты, убийцы не найдены, не осуждены, я бы на месте американских руководителей рта бы не раскрывала в отношении других стран и прекратила бы поучать всех остальных, как им жить», — сказала представитель МИДа.

Она напомнила, что история политики США имеет «очень много неприглядных фактов», которые власти замалчивают.

«Вашингтон сам уже давно не соответствует стандартам демократии, о которых повсеместно публично заявляет», — отметила она.

В конце мая дипломат заявила, что США своим соглашением о сотрудничестве в обороне с Папуа — Новой Гвинеей втягивают страну в геополитические игры против России и Китая. Она обратила внимание, что документ дает американским военным право беспрепятственно перемещаться по суше и в территориальных водах страны, а также предусматривает предоставление американским военнослужащим экстерриториального статуса.

В конце апреля министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели указал на то, что Вашингтон и его союзники противодействуют формированию многополярного мира в АТР. Он отметил, что начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как индо-тихоокеанское объединение QUAD и AUKUS.

Тогда же бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс отметил, что США теряют глобальное влияние в мире, из-за того что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран.