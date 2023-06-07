Политолог оценил возможную замену Байдена другим кандидатом от демократов

Демократическая партия может заменить действующего президента Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах. Такое мнение политолог, американист Дмитрий Дробницкий высказал в среду, 7 июня.

«Почему он выдвинул свою кандидатуру? Потому что в либеральной элите нет согласия и все друг друга подсиживают и осуществляют подкопы», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По мнению политолога, у демократов есть пара вариантов относительно того, как заменить Байдена. Он не исключил, что его могут подставить на какой-нибудь конференции или совершить подлог.

Американист подчеркнул, что то, что Байден выдвинул себя на второй срок, еще ничего не значит, это решение отменяемо, и совершенно неожиданно будет выдвинут какой-нибудь другой кандидат.

«Он в любой момент может сказать — знаете, я тут встречался с врачом, он посоветовал мне посидеть дома и больше не играть в кости со своим здоровьем», — сказал Дробницкий.

По его словам, у демократов есть достаточное количество времени для подбора новой кандидатуры.

Он подчеркнул, что можно выдвинуть какого-нибудь губернатора, в частности Гэвин Ньюсом из Калифорнии или Гретхен Уитмер из Мичигана.

Ранее в этот день бывший вице-президент США Майк Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году, передает НСН.

В этот же день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года, передает RT.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник экс-президента США Дональда Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

Еще одним кандидатом значится губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. По словам политического консультанта республиканки Жанетт Хоффман, у него мало шансов на выборах, однако он может понравиться тем избирателям, кто «устал от хаоса» Трампа.

25 апреля действующий американский лидер Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев поддерживают экс-президента Трампа, несмотря на различные обвинения в его адрес. На вопрос, кого избиратели выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за Десантиса.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.