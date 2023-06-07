Девушка погибла при столкновении авто с деревом в Тамбовской области

В Кирсановском районе Тамбовской области в результате столкновения легковушки с деревом погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 7 июня в селе Шиновка. Предварительно установлено, что 24-летний водитель Kia Rio не рассчитал скорость и на сложном участке дороги — мост и закругление — вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка авто получила различные травмы, от которых скончалась на месте. Информация о состоянии водителя не приводится.

Этим же утром сообщалось, что два автомобиля столкнулись при развороте на трассе в Ставропольском крае. Один человек погиб, еще двое доставлены в больницу.