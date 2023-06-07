Путин в беседе с Эрдоганом указал на эскалацию Киевом боевых действий с подачи Запада

Президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе со своим турецкой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на то, что власти Украины с подачи Запада делают ставку на эскалацию боевых действий и совершение терактов. Об этом в среду, 7 июня, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории», — говорится в сообщении.

Российский лидер указал на то, что прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является наглядным примером террористических методов киевского режима.

В ходе разговора также обсуждались актуальные вопросы сотрудничества России и Турции. Отмечается, что стороны договорились о поддержании регулярного личного диалога.

Днем ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Сама станция почти полностью ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

7 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что в Херсонской области из затопленных населенных пунктов эвакуированы 1,5 тыс. местных жителей, в результате разрушения плотины Каховской ГЭС затопило 36 населенных пунктов в трех округах.