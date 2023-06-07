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Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в президентских выборах
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Бывший вице-президент США Пенс заявил об ослаблении США из-за политики Байдена

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Политика президента США Джо Байдена привела к ослаблению позиций страны на международной арене и ухудшению ситуации внутри нее. Об этом заявил 7 июня бывший вице-президент Майк Пенс, который является кандидатом на выдвижение в президенты США от республиканцев.

«Президент США Джо Байден и ультралевые силы ослабили США в области как внутренней, так и внешней политики», — заявил Пенс в своем предвыборном ролике на NBC News.

Свое видео для участия в предвыборной кампании Пенс озаглавил «Лучшие дни». В нем он заявил, что Соединенные Штаты находится в плохом состоянии, но их «лучшее время» еще впереди. Также в ролике Пенс намекнул на экс-президента страны Дональда Трампа, однако не называя его по имени.

«Сегодня нашей партии и нашей стране нужен лидер, который будет апеллировать, как говорил [16-й президент США Авраам] Линкольн, к лучшим «ангелам нашей натуры», — заявил политик.

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Ранее 7 июня Пенс объявил об участии в выборах президента страны, которые пройдут в 2024 году. Кандидат от Республиканской партии станет первым вице-президентом в современной истории, который вступил в гонку против своего бывшего руководителя Дональда Трампа. В своем видеоролике Пенс утверждает, что «разные времена требуют разного лидерства».

В этот день бывший губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи также объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы 2024 года.

Список кандидатов от Республиканской партии расширяется всё активнее после того, как к гонке подключился главный соперник Трампа, губернатор Флориды Рон Десантис. Сам Трамп объявил об участии в выборах еще в ноябре 2022 года.

25 апреля действующий американский лидер Джо Байден также объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома.

До этого, 23 апреля, телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев поддерживают экс-президента Трампа, несмотря на различные обвинения в его адрес. На вопрос, кого избиратели выбрали, если бы праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за Десантиса.

Выборы американского президента состоятся в ноябре 2024 года.

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