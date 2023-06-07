В Словакии задержали мужчину за угрозу смертью президенту и депутату

Полиция в Словакии задержала мужчину, который угрожал смертью президенту страны Зузане Чапутовой и члену национального совета республики. Об этом в среду, 7 июня, сообщает информационный портал Aktuality.sk.

«В соцсетях появилось видео, на котором 50-летний мужчина угрожает убить президента Словакии Зузану Чапутову и члена национального совета Словацкой Республики. Он также адресовал угрозы членам их семей. Полиции удалось установить личность и задержать мужчину», — сообщается на портале.

Задержанным оказался осужденный судом мужчина из Пезинокского района. Во время задержания он был в состоянии алкогольного опьянения.

«Можем подтвердить, что мужчина, который на трехминутном видео угрожает смертью президенту, члену парламента Словакии и членам их семей, вчера рано вечером с согласия прокурора был задержан оперативниками полиции», — сообщила Трнавская региональная полиция, которую цитирует портал.

Ранее, 25 мая, в Лондоне мужчина на автомобиле врезался в главные ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали. Позднее, 31 мая, газета Daily Express написала, что стало причиной поступка мужчины. Издание сообщило, что мужчина выложил в одной из соцсетей видеоролик, в котором он изложил мотивы своего поступка.

В частности, мужчина заявил, что Консервативная партия Великобритании «ведет войну против инвалидов, бедняков, медсестер, врачей, в целом против всех, кто бастует или считает, что им недоплачивают». По его словам, ответственность за это лежит на Риши Сунаке, Лиз Трасс, Борисе Джонсоне и других политиках Британии.