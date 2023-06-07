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Минобороны РФ показало кадры ликвидации боевиков ВСУ в ходе неудачной атаки

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Минобороны РФ в среду, 7 июня, показало видео уничтожения украинских военных в ходе неудачной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

На кадрах видно, как подразделения группировки «Восток» наносят высокоточные удары из артиллерии по украинской бронегруппе.

Российские силы уничтожили более 10 боевых бронированных машин ВСУ вместе с экипажами. Кроме того, несколько украинских бронемашин подорвались на минах при попытке уйти из-под артиллерийского огня.

«Атака вражеской бронегруппы на технике западного производства была сорвана. Противник уничтожен», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

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Накануне, 6 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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