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Зампред СБ Медведев призвал остановить ВСУ и самим перейти в наступление

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 7 июня в своем Telegram-канале, что российским военным надо остановить противника и самим начать наступление.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление», — подчеркнул он.

По мнению Медведева, цель наступления российских сил не только в освобождении своей земли и защите народа.

«Его цель — полное низложение нацистского киевского режима», — добавил зампред Совбеза.

Также он отметил, что в обещанном украинском контрнаступлении нет ничего неожиданного. Вооруженным силам Украины (ВСУ) надо «оправдывать полученное бабло и оружие».

Медведев заключил, что сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ противнику.

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Утром в среду начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военнослужащие сдерживают наступление ВСУ на южнодонецком направлении. В частности, стрелками-зенитчиками мотострелковых подразделений сбит вертолет Ми-24 ВСУ.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявлял о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта в начале июня. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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