МИД заявил о планах РФ поставить в Нигерию 34 тыс. т удобрений

Россия планирует безвозмездно поставить в Нигерию 34 тыс. т удобрений. Об этом 7 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На очереди поставка 34 тыс. т удобрений в Нигерию», — подчеркнула Захарова, говоря о предыдущих поставках удобрений в страны Африки.

Официальный представитель МИД напомнила, что Россия ранее уже отправила 20 тыс. т удобрений в Малави и 34 тыс. т минеральных удобрений в Кению.

По словам Захаровой, партия, отправленная в Кению, стала второй по счету. Удобрения передаются странам в рамках российского предложения бесплатно передать порядка 300 тыс. т удобрений странам, которые сталкиваются с угрозой голода, высказанного еще в сентябре 2022 года.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что эта продукция была заблокирована в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Захарова назвала «лицемерными и лживыми» заявления Запада о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода.

«Американцы, европейцы и украинцы продолжают блокировать российские поставки зерновых и удобрений, откровенно спекулируя на росте цен, физическом дефиците этих ключевых товаров на мировых рынках», — отметила она.

30 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отправит в Нигерию партию удобрений на безвозмездной основе. По его словам, руководство ЕС «в полном соответствии с колониальными практиками» блокировало данную инициативу, после чего у России ушло полгода, чтобы отправить хотя бы первую партию удобрений в количестве 20 т в Малави.

Ранее, 26 мая, замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что если Россельхозбанк (РСХБ) не подключат к международной межбанковской системе SWIFT, то зерновая сделка истечет 17 июля. Вместе с тем в ведомстве отметили, что Россия ждет конкретных результатов для экономики страны от исполнения части стамбульской сделки.

До этого, 25 мая, в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками».

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.