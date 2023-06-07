Захарова заявила, что МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Синегал на фоне протестов

Захарова заявила, что МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Синегал на фоне протестов

2023-06-07 16:08:08

2023-06-07 16:08:08

2023-06-07 16:08:08

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