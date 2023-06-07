Минобороны России показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ

Российское Министерство обороны в среду, 7 июня, показало кадры уничтожения колонны украинской бронетехники. Оставшиеся на ходу машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили.

В течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики (ДНР) и Левадное Запорожской области.

«Отражена атака вооруженного подразделения Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новодонецкое ДНР. Данный населенный пункт находится под контролем российских Вооруженных сил», — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал об уничтожении за сутки трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Их ликвидировала группировка войск «Запад».

Тем временем стало известно об уничтожении крылатой ракеты и БПЛА ВСУ расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении. В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.

Старший офицер артиллерийской батареи с позывным Тамбов 6 июня рассказал о том, что войска России отбили опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР. По данным военнослужащих, которые принимали участие в штурме, после воздушной разведки артиллерийский полк 150-й бригады нанес огневое поражение позициям ВСУ, а затем штурмовики 110-й бригады отбили опорный пункт роты у 79-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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