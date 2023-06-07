Сенат Швейцарии одобрил поправку, разрешающую реэкспорт оружия на Украину

Верхняя палата парламента Швейцарии (Совет кантонов) одобрила поправку к закону, разрешающую Швейцарии реэкспорт оружия на Украину. Об этом говорится 7 июня в сообщении на сайте швейцарского парламента.

«Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях», — уточнили в сенате.

Поправки поддержали 22 парламентария, 17 выступили против, а четверо воздержались от голосования. Ранее депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, теперь им придется рассмотреть ее снова.

В Совете кантонов указали на то, что «чрезмерно ограничительное отношение к отказу от реэкспорта всё меньше и меньше понимают за границей». Также парламентарии отметили, что строгий режим в отношении реэкспорта швейцарской техники Киева может иметь последствия для компаний страны.

Страны, которые «привержены ценностям Швейцарии и имеют сопоставимый режим экспортного контроля, имеют право на более легкую передачу». Речь идет о таких странах, как Германия, Италия, США и Венгрия.

Как в беседе с «Известиям» заявил сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, своим решением Швейцария уничтожает всё то, что закладывалось в политике безопасности Европы на протяжении столетий.

Он отметил, что Швейцария уже не является нейтральной страной, а государством блока НАТО, хотя формально в него не входит.

В мае комитет парламента рекомендовал комитету смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралита. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона. Поэтому была внесена поправка к закону.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия киевскому режиму. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.