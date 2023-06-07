МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Сенегал

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) рекомендует россиянам пока воздержаться от поездок в Сенегал на фоне протестов, об этом на брифинге в среду, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По информации посольства России в Дакаре, среди пострадавших российских граждан нет. Рекомендуем россиянам на время воздержаться от поездок в Сенегал, не вызванных крайней необходимостью, до нормализации ситуации. Надеемся на скорейшее возвращение обстановки в дружественнном Сенегале в мирное русло, прекращение актов насилия и разрешение имеющихся разногласий путем диалога в рамках правового поля», — сказала Захарова.

Ранее, 2 июня, министр внутренних дел Сенегала Антуан Диома, заявил, что в ходе протестных демонстраций в Дакаре и Зигиншоре погибли девять человек. Однако причины и обстоятельства смерти названы министром не были.

Причиной протестных акций, по мнению портала Senego, стал приговор Усману Сонко — политическому оппоненту Диома и лидеру оппозиционной партии «Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство». Его приговорили к двум годам лишения свободы и лишили права баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.