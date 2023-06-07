Санкт-Петербургский политех отправил гумпомощь в зону СВО

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) отправил гуманитарную помощь в зону спецоперации по защите Донбасса. Об этом 7 июня рассказала «Известиям» пресс-служба вуза.

«Значительную часть партии гумпомощи составили 48 маскировочных сетей и 200 ампульниц с противошоковым набором. Всё это было изготовлено студентами прямо в университете. Производство маскировки было развернуто на площадках Центра патриотического воспитания молодежи СПбПУ «Родина», — говорится в сообщении.

Сбор гуманитарной помощь прошел в рамках акции Минобрнауки «Вузы для фронта!»

«В Центре проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб» СПбПУ по запросу коллег из Координационного центра Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна методом 3D-печати было изготовлено 400 ампульниц. Активисты военно-исторического клуба «Наш Политех» помогли в комплектации их препаратами и шприцами», — рассказали в пресс-службе.

Автомобиль, на котором будет доставлен гуманитарный груз, также предназначается российским военным. Внедорожник передала старший преподаватель Высшей школы программной инженерии Татьяна Коликова.

«Наши студенты, преподаватели, сотрудники не в первый раз помогают жителям Донбасса и нашим бойцам. Это пример истинного благородства, осознанной гражданской позиции. Особо отмечу, что инициатива помогать жителям Донбасса и нашим бойцам в зоне СВО исходила от самих ребят. Мы поддерживаем это благое дело», — заявил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

В апреле в Донбасс прибыла колонна с 200 т гуманитарной помощи от российских военных. В коробках было всё необходимое для жителей Донецкой и Луганской народных республик: лекарства, бытовая техника, провизия и многое другое. Всё это предназначено для пострадавших от обстрелов со стороны украинских националистов граждан.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.