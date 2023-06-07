МЧС РФ доставит гумпомощь в Херсонскую область после прорыва Каховской ГЭС

МЧС России доставит гуманитарную помощь в Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с нарушением энергоснабжения в Херсонской области главой МЧС России Александром Куренковым дано поручение об оказании помощи местному населению. Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставит 35 электростанций из своего резерва», — заявили ТАСС в министерстве.

Уточняется, что еще 10 станций будут выделены из запасов Росрезерва. Их также направят в регион транспортом МЧС России.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов оказались подтоплены. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

7 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что уровень воды в городе опустился на 60 см. Однако ниже по течению вода продолжает прибывать, добавил он. Леонтьев указал, что в Новокаховском городском округе подтоплено 600 домов, а также школа, детский сад и Корсунский женский монастырь.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации.