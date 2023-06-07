Синоптики предсказали спад аномальной жары на юге Западной Сибири

Синоптики фиксируют новые температурные рекорды на Урале и на юге Западной Сибири, однако скоро температура пойдет на убыль. Об этом в среду, 7 июня, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Томске, Новосибирске, Кемерово, Хакасии фиксируется температура плюс 35–36 градусов. Это рекордные значения за всё время наблюдения. Еще завтра в этих регионах будут рекордные значения, затем погода резко изменится. Холода не будет, но после такой тропической жары это будет впечатляюще», — сообщил он.

По словам Вильфанда, Иркутская область сейчас регион с наиболее вариабельной погодой. Днем воздух разогревается до 28–31 градуса, но на северо-востоке области сохраняются заморозки до трех градусов.

«В ближайшие дни аномальная жара начнет спадать», — пообещал эксперт.

Ранее, 7 июня, Вильфанд спрогнозировал аномально холодные выходные в Москве. По его словам, температура 10 и 11 июня будет соответствовать началу мая. Ночью будет всего лишь 4–9 градусов, а днем — 17–18 градусов максимум.