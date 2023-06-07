В Объединении автопроизводителей России положительно оценили запуск производства ABS

Запуск производства антиблокировочных тормозных систем (ABS) в РФ позволит снизить зависимость от их импорта из-за границы, рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) Алексей Серёженкин 7 июля.

«Запуск производства в Костроме систем ABS оценивается положительно. Это позволит снизить зависимость от импорта этих систем из-за рубежа и обеспечить комплектование ими выпускаемых в России автомобилей», — отметил он.

В то же время Серёженкин подчеркнул, что при этом будут выполнены требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в котором предписывается обязательное оснащение автомобилей антиблокировочными системами тормозов.

«Компания «Итэлма», на заводе которой организуется выпуск систем, несколько лет разрабатывает и выпускает электронные приборы для российских автомобильных заводов», — уточнил эксперт.

В результате, после того как производители начнут получать отечественные системы ABS, на автомобильный рынок России будут поставляться более безопасные автомобили, объяснил он.

Ранее в этот день заместитель главы Минпромторга Василий Шпак сообщил агентству «РИА Новости» о запуске производства таких систем в Костроме. По его словам, серийные поставки российским автопроизводителям начнутся с 1 июля.

В конце мая стало известно, что российское правительство постановило вернуть с декабря 2023-го в обязательные требования к выпуску машин в РФ установку системы ABS.

В мае прошлого года были упрощены требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов.