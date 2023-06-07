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Политолог назвал условие для одобрения ЕК закона о «российском влиянии» в Польше

Политолог Аверьянов: ЕК одобрит закон о «российском влиянии» в Польше только после поправок
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Польский законопроект о «российском влиянии» после поправок, возможно, не будет «таким откровенным инструментом для давления на политических оппонентов». Об этом 7 июня «Известиям» сообщил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) запустила официальное расследование против Польши из-за закона о создании комиссии, которая будет расследовать следы «российского влияния».

«Безусловно, польский закон о российском влиянии в той редакции, в которой он существует в данный момент, не может быть одобрен ЕК, поскольку он противоречит всем демократическим принципам и самой же Конституции Польской Республики. Однако президент Польши Анджей Дуда уже анонсировал поправки в данный нормативно-правовой акт, и в скором времени мы увидим закон в новой редакции. Есть основания полагать, что обновленный закон уже не будет таким откровенным инструментом для давления на политических оппонентов, каким он является сегодня», — сказал эксперт.

Аверьянов добавил, что изменение позиции Дуды связано не только с давлением со стороны Евросоюза и США, но также с тем, что польское общество не приняло этот законопроект.

«Поляки не хотят ради расследования мифического российского влияния лишаться своих политических прав. О непринятии польским обществом данного закона свидетельствуют, в частности, масштабные акции, которые прошли в Варшаве и других польских городах 4 июня. Организатором этих акций выступила оппозиционная партия «Гражданская платформа», она сейчас догоняет правящую партию по рейтингам и имеет все шансы победить на парламентских выборах осенью этого года», — сказал политолог.

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И при чем тут создание комиссии по «российскому влиянию»

29 мая газета Politico написала, что комиссия по изучению «влияния России» в Польше может привести к гражданской войне. В публикации говорится, что оппозиция осудила комиссию как политическое оружие, предназначенное для запугивания соперников партии «Право и справедливость» перед выборами.

В тот же день американский посол в Польше Марк Бжезинский заявил, что США разделяют озабоченность из-за создания в Польше комиссии по изучению «влияния России». Посол указал на правильность решения Дуды направить документ в Конституционный суд для дальнейшей оценки. По информации Business Insider, адвокаты сочли данный законопроект нарушением Конституции.

31 мая политолог Аверьянов сообщил, что пророссийских сил в Польше нет, однако власти страны активно используют обвинения в связях с Москвой против оппозиции.

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