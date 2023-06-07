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Financial Times сообщила о планах ЕС запретить оборудование от Huawei

FT: ЕС рассматривает возможность запрета на использование оборудования компании Huawei
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Фото: Global Look Press/XinHua/Attila Volgyi
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Европейский союз рассматривает вопрос о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei при создании сетей связи пятого поколения (5G) в государствах — членах союза. Об этом во вторник, 6 июня, сообщила Financial Times со ссылкой на официальные лица ЕС.

Европейский союз рассматривает вопрос об обязательном запрете на использование государствами — членами союза оборудования тех корпораций, которые могут представлять угрозу безопасности европейским коммуникационным сетям 5G. Таким образом, под запрет может попасть оборудование китайской компании Huawei, сообщает газета.

Этот шаг стал ответом на растущую обеспокоенность Брюсселя по поводу того, что некоторые национальные правительства стран — членов ЕС откладывали принятие мер по данному вопросу, сообщили газете официальные лица.

Китайская компания Huawei является одним из главных мировых производителей и поставщиков оборудования для создания сетей связи пятого поколения. При этом многие западные страны неоднократно подвергали компанию критике за то, что она якобы представляет угрозу для их безопасности. Huawei при этом неоднократно отвергала обвинения в свой адрес и призывала не политизировать ее деятельность.

Так, 30 мая, венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты Magyar Nemzet Габор Штир заявил «Известиям», что Венгрия подвергается давлению со стороны ЕС в том числе из-за размещения на своей территории производства корпорации Huawei. Ранее, 24 мая, председатель комитета по иностранным делам американской палаты представителей Майкл Маккол заявил, что промедление с санкциями против китайских компаний, в том числе корпорации Huawei, демонстрирует неспособность Госдепа США эффективно реагировать на растущую роль КНР.

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В феврале также стало известно, что Белый дом изучает возможность отзыва лицензий на экспорт технологий китайской телекоммуникационной компании Huawei. Однако конкретных действий с тех пор в отношении китайской компании не принималось.

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