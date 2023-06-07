Судимый восемь раз самарец украл из магазина 14 шампуней

Судимый восемь раз житель Самары обокрал сетевой магазин на улице Георгия Димитрова, сообщает пресс-служба регионального главка МВД в среду, 7 июня.

Сообщил в полицию о хищении товара работник торговой точки. На указанный адрес прибыли правоохранители. Они опросили сотрудников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. На кадрах узнали местного жителя 1987 года рождения, который с 2007 года восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники МВД установили, что рецидивист тайно вынес из торгового зала 14 флаконов бальзамов и шампуней и три упаковки кофе. Он сложил товар в корзину и прошел на выход мимо кассы, когда персонал отвернулся. Ущерб превысил 3 тыс. рублей, пишет НИА «Самара».

Подозреваемого в краже задержали по месту проживания. Его доставили в полицейский отдел для дальнейшего разбирательства. Мужчина признал вину и рассказал, что продал похищенное случайному прохожему за 3 тыс. рублей. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.